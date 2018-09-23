Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Daenerys Targaryen rolüyle dünya çapında üne kavuşan Emilia Clarke, Crazy Rich Asians filminin yıldızı Henry Golding ile birlikte Universal Pictures'ın çekeceği Last Christmas’da rol alacak.
Emma Thompson ve Bryony Kimmings'in senaryosunu yazdığı filmi Paul Feig yönetecek. Proje detayları şimdilik gizli tutulurken, filmin konusunun Londra'da geçen romantik bir tatil hikayesi olması bekleniyor.
31 yaşındaki İngiliz oyuncu Clarke en son Solo: A Star Wars Story’de rol almıştı.