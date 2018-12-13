Bugüne dek, ulusal ve uluslararası festivallerde ellinin üzerinde ödül kazanan Emin Alper'in üçüncü filmi Kız Kardeşler, 69. Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümüne davet edildi. Alper, ikinci filmi Abluka ile Venedik Film Festivali’nin ana yarışmasında Jüri Özel Ödülü; ilk filmi Tepenin Ardı ile de Berlin Film Festivali'nin Forum bölümünde Caligari Ödülü kazanmıştı.

BERLİN FİLM FESTİVALİ'NDE YARIŞAN 10'UNCU FİLM

Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapacak Kız Kardeşler, festival tarihinde, Türkiye’den Ana Yarışma bölümüne katılma başarısı gösteren 10'uncu film olacak.

JÜRİ BAŞKANI JULIETTE BINOCHE

Türkiye-Almanya-Hollanda-Yunanistan ortak yapımı Kız Kardeşler bu yıl 7-17 Şubat tarihlerinde düzenlenecek festivalde, usta oyuncu Juliette Binoche'un başkanlığındaki Altın Ayı jürisinin karşısına çıkacak.

Başrollerinde Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer’in yer aldığı film, annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu alıyor.

2019'DA VİZYONDA

Yapımcılığını Liman Film ve NuLook Production’ın üstlendiği Kız Kardeşler’in ortak yapımcıları Komplizen Film, Circe Films ve Horsefly Productions. Yapım aşamasında, Eurimages (Avrupa Konseyi), Berlin Film Fonu (MBB), Hollanda Film Fonu (NFF) ve Yunanistan Film Merkezi (GFC) tarafından desteklenen film, Berlin’deki dünya galasının ardından 2019’un ilk yarısında Türkiye’de seyirciyle buluşacak.