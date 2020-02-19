Eminem'in Rap God şarkısı YouTube'da 1 milyardan fazla görüntülendi

Rap şarkıcı Eminem'in Rap God adlı şarkısına çektiği klip YouTube'da bir milyar görüntülenme barajını aştı. Bu, Eminem'in bir milyarı geçen üçüncü klibi oldu.

GettyImages-453048668.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Eminem’e Trump karşıtı şarkılarından dolayı Gizli Servis soruşturması

Eminem’e Trump karşıtı şarkılarından dolayı Gizli Servis soruşturması

47. yaşına özel Eminem hakkında ilginç bilgiler

47. yaşına özel Eminem hakkında ilginç bilgiler

Rap müzik yıldızı Eminem’in Rap God adlı klibi, YouTube’da bir milyarın üzerinde görüntülenme sayısına ulaştı.  

47 yaşındaki Eminem’in hit şarkısı 2013’te yayınlanmıştı.  

Eminem, ‘The Marshall Mathers LP 2’ adlı albümünde yer alan şarkının altı dakikalık klibinin bir milyar barajını aştığı haberini, Instagram ve Twitter hesaplarından duyurdu.

Rap God, Eminem’in bir milyardan fazla görüntülenme alan üçüncü şarkısı oldu. Daha önce Not Afraid şarkısı ile Rihanna düeti Love the Way You Lie, YouTube’da bir milyar görüntülenmeyi geçti.

Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin İspanyolca şarkısı Despacito 6.6 milyar ile YouTube’un en çok seyredilen klibi olma özelliğini koruyor.

2012 yılında Koreli şarkıcı Psy’ın Gangnam Style şarkısı bir milyarı geçen ilk video olmuştu.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...