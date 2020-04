Emmy ödüllü Carol Burnett Show’un yazarı Roger Beatty hayatını kaybetti

Beş Emmy ödülü kazanan Carol Burnett Show’un skeç yazarı, usta senarist Roger Beatty 87 yaşında hayatını kaybetti.



Ailesi, prostat kanseri tedavisi gören Beatty’nin, California’nın Palm Desert bölgesindeki evinde 6 Nisan’da hayata veda ettiğini doğruladı.



Beatty’nin cenazesine Covid-19 salgını nedeniyle sadece ailesi katıldı. Aile, baş sağlığı ziyaretlerini salgın sonrasında kabul edeceğini bildirdi.



1933’te Los Angeles’ta doğan ünlü senarist, televizyon dünyasındaki kariyerine 1956 yılında The Bing Crosby Show ile başladı. Daha sonra CBS kanalındaki The Red Skelton Show ve The Danny Kaye Show programlarının senaryolarını yazdı. Daha sonra çocukluk arkadaşı olan yönetmen Dave Powers ile birlikte The Carol Burnett Show için çalışmaya başladı.



Burnett için ilk olarak 1969’da skeç yazmaya başlayan Beatty, bu işi 1978 yılına kadar sürdürdü. Beatty’nin senaryosunu yazdığı yapımlardan biri de 1977 yapımı The Billion Dollar Hoboadlı komedi filmiydi.