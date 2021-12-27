Emmy ödüllü yönetmen Jean-Marc Vallee, hayatını kaybetti

Sınırsızlar Kulübü (Dallas Buyers Club) filmi ile kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan yönetmen Jean-Marc Vallée, Kanada'da, Quebec City dışındaki kulübesinde hayatını kaybetti. 58 yaşındaki yönetmenin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

"MAESTRO ÇOK ÖZLENECEK"

Sanatçının prodüksiyon şirketinin partnerlerinden Nathan Ross, Vallee'nin ölüm haberinin ardından bir açıklama yayınladı:"O bir dost, yaratıcı bir ortak ve bir ağabeydi. Maestro çok özlenecek, ancak güzel stili ve etkili eserlerinin yaşayacağını bilmek bizi rahatlatıyor"

HBO'DAN TAZİYE MESAJI

HBO ise yaptığı açıklamada “ean-Marc VallEe, her sahneyi son derece içten, duygusal bir gerçeklikle dolduran, parlak, kendini adamış bir sinemacıydı. Gerçekten olağanüstü bir yetenekti. Ayrıca oyuncuları yönetirken tüm benliğini ortaya koyan, son derece ilgili biriydi. Ani ölüm haberi karşısında şok olduk; oğulları Alex ile emile’e, geniş ailesine ve uzun zamandır yapımcı ortağı olan Nathan Ross’a en içten taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

KARİYERİ



İlk uzun metraj filmi 'Liste Noir' olan Vallée, kariyerine Kanada'da müzik klipleri yöneterek başladı.



Vallée'nin en bilinen filmi ise 'Sınırsızlar Kulübü' idi. Filmdeki performansları ile Matthew McConaughey ve Jared Leto gibi isimler Oscar kazanırken film, 'En İyi Film' kategorisinde yarışmıştı.



Vallée'nin imza attığı yapımların arasında "C.R.A.Z.Y.," "The Young Victoria", "Café de flore", "Dallas Buyers Club", "Wild", "Demolition" gibi filmlerin yanı sıra sekiz ayrı dalda Emmy ödülü kazanan "Big Little Lies" dizisi de yer alıyor.



Vallée son olarak, başrolünde Amy Adams'ın yer aldığı ve sekiz dalda Emmy adayı olan HBO dizisi "Sharp Objects"in yönetmen koltuğunda oturmuştu.