Emmy ödülü Şahsiyet'e ilgiyi 20 kat artırdı (Puhutv'de ücretsiz izle)

Yayınlandığı günden itibaren puhutv'de büyük ilgi gören Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisi, izlenme rekoru kırmak üzere. Haluk Bilginer'in dizideki 'Agah Beyoğlu' rolüyle Emmy ödülü almasının ardından, internet arama motorlarında ve sosyal medyada dizi, en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Hakan Günday'ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Onur Saylak'ın yaptığı dizi, yayınlandığı tarihlerde de orijinal içeriğiyle önemli bir hayran kitlesi uyandırmıştı. Dizi puhutv'nin içeriklerinde halen yer alıyor ve ciddi bir izleyici kitlesini çekmeye devam ediyor.

Emmy ödüllerinin dağıtılmasının ardından diziye olan ilgi ciddi oranda artış gösterdi. Bir günlük veriler, izleyici sayısının 20 kat arttığını gösteriyor.

NTV Dijital Medya Kıdemli Direktörü Can Birsay, Haluk Bilginer'in puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En iyi erkek oyuncu' ödülünü almasını değerlendirdi:

"Türkiye’de yapılmış, Türkiye’nin en büyük ve ücretsiz video platformlarından puhutv.com’da yayınladığımız Şahsiyet’te tabii ki yapımcımız Ay Yapım’ın, yönetmenimiz Onur Saylak’ın senaryonun sahibi Hakan Günday’ın ve Haluk Bilginer dışında Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Hümeyra, Müjde Ar gibi çok kıymetli isimlerin emeği ve katkısı var.



Haluk Bey de ödül töreninde yaptığı açıklamada vurguladı, bu ödülün ülkemize gelmiş olmasından ötürü gurur duyduk. Biz de böyle bir işi yapabildiğimiz ve orijinal içerik olarak Türk izleyicilerine sunabildiğimiz için çok mutluyuz.

"40 MİLYONA YAKIN İZLENME"



Kısa birkaç rakam vermek isterim:

Şahsiyet bugüne kadar 10 milyon takipçimiz tarafından 40 milyona yakın kez izlendi. Dünyanın en büyük film, dizi veritabanı olan iMDB’de şu anda 9.1 puan almış durumda. İzleyenlerin verdiği bu puanlama gerçekten çok kıymetli. Ayrıca bu puanlamayla hali hazırda uluslararası dünyada bilinen birçok yapımı geride bırakmış ve tüm zamanların izlenmesi gereken ilk 50 dizisi listesine girmiştir. Bu listeye girdikten sonra da tırmanışını sürdüren Şahsiyet bu sabah baktım şu anda 33’üncü sırada yer alıyor.

Malum puhutv.com’da daha birçok farklı içeriğimiz var. Diziler, filmler, yaşam içerikleri... Bu sabah kontrol ettik, bu haberin Amerika’dan gelmesiyle birlikte ilgi ciddi şekilde artmış durumda ve güncel içeriklerimiz kadar yeniden tüketilmeye başlandı. Bu arada kullanıcı ve takipçilerimiz de Şahsiyet’i yayınladığmız ilk günden beri yolladıkları mesajlarla ciddi bir destek veriyor.

Sosyal medyadan aldığımız tepkiler ne kadar doğru bir işi izleyiciyle puhutv.com’un buluşturduğunu gösteriyor.



Puhutv.com’da fi’nin iki sezonu, Şahsiyet, Dip ve Jet Sosyete’nin yeni sezonu orijinal içeriklerimiz arasında. Ve amacımız bu ve benzeri işleri Türk internet izleyicisiyle buluşturmaya devam etmek."



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