Emmy takviminde corona virüs değişikliği

Televizyon Akademisi, dünyayı etkisine alan corona virüs nedeniyle Primetime Emmy Ödülleri sezon takviminde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre son başvuru tarihi 11 Mayıs'tan, 5 Haziran'a taşındı. İlk tur oylamaları ise, 15-29 Haziran tarihleri yerine​​ 2-13 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Adaylıklar da 14 Temmuz yerine 28 Temmuz'da açıklanacak. Son oylama turu ise başlangıçta planlanan 17-31 Ağustos yerine 21-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.



TÖREN TARİHİ HENÜZ DEĞİŞMEDİ



Akademi, 20 Eylül'de yapılması planlanan Primetime Emmy Ödül Töreni'nde ve 12-13 Eylül için planlanan Yaratıcı Sanatlar Emmy Töreni'nde herhangi bir değişiklik yapmadı.Bu yılki Emmy'ler için, bir dizinin prömiyerinin yapılması gereken tarih yine son olarak 31 Mayıs olarak kaldı ama Akademi biraz esneklik kattı. Seriler için, 31 Mayıs son tarihinden sonra çıkış yapan bölümlerin, bu yıl dikkate alınmak üzere 30 Haziran'a kadar yayınlanabileceği duyuruldu.

OSCAR'I DA VURALİBİLİR



Altın Küre ve Emmy takvimindeki değişikliklerden sonra Oscar Ödülleri ile de ilgili değişiklik yapılması bekleniyor.



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