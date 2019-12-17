Emre Altuğ'un 20. yıl konserine ünlü akını

Emre Altuğ'un, Kerki Solfej'in düzenlediği TİM Show Center'da gerçekleşen 20. yıl konserinde, ünlü şarkıcıya Özgür Sevinç'in şefliğini üstlendiği Sinema Senfoni Orkestrası eşlik etti.



İlk albümü İbret-i Alem'i piyasaya çıkarmasının ardından müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ'un konserine aralarında Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hülya Koçyiğit, Alper Kul-Aylin Kontante, Ömür Gedik, Nasuh-Mine Mahruki, Aykut Gürel-Senem Çapa ve Gülbin Cavuşoğlu'nun da bulunduğu sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katılırken, babası Tuncer Altuğ, eski eşi Çağla Şikel ve çocukları Uzay ve Kuzey de ünlü sanatçıyı gecede yalnız bırakmadı.



ÇOCUKLARINA 'BU SON OLSUN'U SÖYLEDİ

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak heyecanını gazetecilerle paylaşan başarılı sanatçı ''Bu özel gecede beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Geçip giden yıllar bana çok önemli şeyler öğretti. Bu gece her şeyden öte geçip giden yirmi yılı paylaşacağımız, anıları yad edeceğimiz bir gece'' ifadelerini kullandı.



Konserin ilk bölümünde sevilen şarkılarından oluşan geniş bir repertuvarı seslendiren ünlü sanatçı, Feryat, Yani, Su Gibisin, Kapış Kapış'ın yanı sıra Düşen Bir Yaprak Görürsen ve Aşkım Bahardı eserlerini söyledi. Bir ara çocukları Uzay ve Kuzey'in yanına giden Emre Altuğ, Cem Karaca ile özdeşleşen Bu Son Olsun şarkısını çocuklarının gözlerinin içine bakarak söyledi.



Altuğ, konserde en önde oturan eski eşi Çağla Şikel ile oğulları Kuzey ve Uzay'a hitaben şarkı söyledi.

LEVENT YÜKSEL'LE DUYGU DOLU KUCAKLAŞMA



Konserin ikinci bölümünde de oldukça enerjik bir görüntü çizen Emre Altuğ, Frank Sinatra'nın My Way parçasını okul arkadaşı ünlü müzisyen Efe Kışlalı ile birlikte seslendirerek konserin düetler bölümünün açılışını yaptı. Efe Kışlalı'nın ardından sahneye gelen Levent Yüksel ile Sezen Aksu ve Onno Tunç'un ölümsüz eseri Yas'ı söyleyen Emre Altuğ, şarkının finalinde Yüksel'e sarılarak duygu dolu anlar yaşadı. Gecenin en önemli sürprizlerinden biri olan başarılı sanatçı Sıla'yı anons ederken ''Türkiye'nin tartışmasız en iyi bestecilerinden ve sanatçılarından biri'' ifadelerini kullanan Altuğ, başarılı sanatçının kendisi için yaptığı yeni şarkısı Zahmet Olmazsa'yı onunla birlikte yaptığı düetle ilk kez Tim'de seslendirdi.



OLGUN ŞİMŞEK'LE 'MİHRİBAN', SELAMİ ŞAHİN'LE 'SENSİZ OLMUYOR'



Konserin sonlarına doğru Olgun Şimşek'i sahneye ''Bana türküleri sevdiren adam'' diyerek çağıran Emre Altuğ, usta oyuncuyla birlikte Mihriban türküsünü söyleyerek müzikseverleri mest etti. Son olarak Türk müziğinin güçlü sesi Selami Şahin'i sahnesinde ağırlayan Altuğ Sensiz Olmuyor ile etkinlik alanındaki coşkuyu ikiye katladı.

Şarkı sonunda Selami Şahin'in önünde eğilerek büyük ustayı selamlayan Emre Altuğ, konserinin finalini ise Yıldırım Gürses bestesi olan Son Mektup'la yaparak merhum sanatçıyı da rahmetle andı. Seyircilerin yoğun isteği üzerine sahneye geri dönerek konserini yaklaşık yirmi dakika uzatan sanatçı, sürprizlerle dolu yirminci sanat yılı özel konserini alkışlar eşliğinde noktaladı.