Emre Kınay'ın Yüzleşme oyununun gelirinin bir kısmı bağışlanacak

Yönetmenliğini Emre Kınay’ın üstlendiği iki kişilik oyun Yüzleşme'nin gelirinin bir kısmı Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele (UCIM) Derneği’ne bağışlanacak.

İHA 23.03.2021 - 12:31

Emre Kınay'ın Yüzleşme oyununun gelirinin bir kısmı bağışlanacak

DİĞER SANAT HABERLERİ

İş Sanat'ta Provadan İzle serisi Fırtına eseri ile devam ediyor

İş Sanat'ta Provadan İzle serisi Fırtına eseri ile devam ediyor

Osman Hamdi Bey’in İlahiyatçı tablosuna yeni isim önerisi

Osman Hamdi Bey’in İlahiyatçı tablosuna yeni isim önerisi

Ünlü oyuncu Emre Kınay ve Esra Kızıldoğan’ın etkileyici performansıyla Yüzleşme, 27 Mart tarihinde dijitaltiyatro.com'da saat 21.00’de dijital prömiyerini yapıyor.

20.30’da Emre Kınay’ın açılış söyleşisi ile başlayacak olan program, oyun sonrasında 22.10’da kulis söyleşisi ile dijitaltiyatro.com ve @emrekinay Instagram hesabından canlı devam edecek. 22.30’da Clubhouse’da tiyatro severlerin katılımı ve Emre Kınay’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan etkinlik ile de son bulacak. Oyundan elde edilen gelirin bir kısmı ise Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele (UCIM) Derneği'ne bağışlanacak.

Oyunda korkunç bir cinayet, cinayete kurban giden bir çocuk, sorumsuz bir toplumun sorumluluk duygusunu yitirmiş medyasının parlattığı, suçu yıldızlaştırdığı bir katil yer alıyor. Körleşmiş toplum, işlevini yitirmiş hukuk ve vahşi dünya düzeninde adalet arayan bir babanın çırpınışı işleniyor.

İngiliz yazar Graham Farrow’a ait olan ve çevirisini Sevda Deniz Karaali'nin yaptığı oyunun yönetmenliğini Emre Kınay yaparken, yönetmen yardımcısı olarak Başak Akan yer aldı. Oyunun dramaturgu Ayşegül Hardern'e, ışık tasarımı Erkan Kalkan'a, dekoru Uğur Dumangöz'e, müziği Jan Up the Set - Doğan Arız'a ait.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...