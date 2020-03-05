En çok hangi filmler izlendi? (Ocak-şubat hasılat ve gişe verileri)

Oyuncu ve senarist Gupse Özay'ın kaleme aldığı ve başrolünde oynadığı Eltilerin Savaşı filmi en çok izlenen yapım oldu. İki eltinin birbiriyle çekişmesini komik bir dille işleyen film, vizyondaki 5. haftasında 3 milyon 324 bin seyirciye ulaştı. Filmden elde edilen gelir ise 58 milyon 276 bin lira oldu.



Rafadan Tayfa'nın yeni macerası Rafadan Tayfa: Göbeklitepe, en çok izlenen filmler arasında ikinci sıraya yerleşti. Animasyon türündeki film, 27 Aralık 2019'da vizyonda seyirciyle buluşarak, izleyenlerin büyük ilgisiyle karşılaşmıştı. Yapım, 2 milyon 478 bin 700'ü 2020'de olmak üzere toplam 3 milyon 435 bin 240 kişi tarafından izlendi. Filmden, 55 milyon 637 bin 941 lira hasılat elde edildi.



Başrollerini Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in paylaştığı, komedi türündeki film Baba Parası en çok izlenenler listesinde üçüncü sırada yer aldı. Yapımı 1 milyon 872 bin 74 kişi izledi, elde edilen gelir ise 31 milyon 733 bin 853 lira oldu.



Adana'yı geride bırakıp yeni bir yaşam için İzmir'e gelen Savaş ve arkadaşlarının yaşadıklarını anlatan, aynı isimli dizinin sinema filmi Sıfır Bir en çok izlenen dördüncü film olarak dikkati çekti. Film 868 bin 499 seyirci sayısına ulaşırken, gişeden 15 milyon 463 bin 795 lira gelir getirdi.



Fantastik macera türündeki çocuk filmi Gamonya: Hayaller Ülkesi, 808 bin 20 kişi tarafından izlenerek listenin beşinci sırasına girdi. Bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu edinen filmden, 13 milyon 337 bin 181 lira hasılat elde edildi.

DİĞER FİLMLERİN HASILATLARI



6. Bayi Toplantısı: 13 milyon 241 bin lira

7. Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı: 7 milyon 192 bin lira

8. Deli ve Emanet: 8 milyon 501 bin lira

9. Aşk Tesadüfleri Sever: 7 milyon 189 bin 282 lira

10. Biz Böyleyiz: 7 milyon 67 bin 774 lira

EN ÇOK İZLENEN ELTİLERİN SAVAŞI'NIN FRAGMANI

