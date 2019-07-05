Mısır'da çalışan Polonyalı arkeologlar, dünyanın en eski piramidi olan Zoser (Basamak) Piramidi'nin bitişiğindeki Sakkara nekropolisinde, yaklaşık 2 bin yıl öncesinden kalma mumyalar keşfetti.

FİRAVUN GİBİ DEĞİLLER



Dr. Kamil Kuraszkiewicz'in ekibi, mumyaların toplumun seçkin üyeleri olmadıklarını çünkü firavunlar gibi hazırlıklardan geçmediklerini tespit etti.



Dr. Kamil "Mumyalar çok basit bir şekilde bandajlanmış. Toplumun alt sınıfından insanlar olduğunu gösteriyor. Tabutlar büyük ölçüde çürümüş olsa da mezarlar araştırma için hala iyi durumda" dedi.