En iyi yerli ve yabancı fütürizm kitapları

Fütüristler Derneği, en iyi türk fütürizm kitabı ve en iyi yabancı fütürizm kitabı listelerini paylaştı.



Dernekten yapılan açıklamada evde kalınan bu süreçte olumlu geleceğe hazırlanmak adına okunması gereken kitaplar önerildi.



Dernek ayrıca okuyucuların iki listeden en beğendikleri kitabı #futuristchallenge etiketiyle sosyal medyada paylaşmaları çağrısında bulundu.



EN İYİ 10 TÜRK FÜTÜRİZM KİTABI LİSTESİ

1 – Oyun Bitti / Salim Kadıbeşegil

2 – Tıpta Sessiz Devrim / Serdar Savaş

3 – Ne Yapabilirim? / Gündüz Vassaf

4 – T-İnsan / Ufuk Tarhan

5 – 50 Soruda Yapay Zeka / Cem Say

6 – Daha Yeni Başlıyor / Faruk Eczacıbaşı

7 – Nasıl Agile Olunur? / Ahmet Akdağ

8 – Gelecek Sizsiniz – Aytaç Yiğitler

9 – Geleceğin Meslekleri / Şebnem Özdemir – Deniz Kılıç

10 – Dar Koridor / Daron Acemoğlu – James A. Robinson



EN İYİ 10 YABANCI FÜTÜRİZM KİTABI LİSTESİ

1- İnsanlık 2.0 / Ray Kurzweil

2 - Cesur Yeni Dünya / Aldous Huxley

3 - Geleceği Kurgulamak / Noam Chomsky

4 - Yaşam 3.0 / Max Tegmark

5 - 21. Yüzyıl İçin 21 Ders / Yuval Noah Harari

6 - Teknolojiye Karşı İnsanlık / Gerd Leonhard

7 - Homo Deus / Yuval Noah Harari

8 - Olanaksızın Fiziği / Michio Kaku

9 - Şok / Alvin Toffler

10 - Üçüncü Dalga / Alvin Toffler