En prestijli bale toplulukları polemiklerle gündemde

Viyana Devlet Operası'nın prestijli bale akademisi, kilolarını kontrol edebilmeleri için çocuklara sigara içmelerinin tavsiye edildiği skandalıyla gündemde. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken balerin Misty Copeland, Rusya’nın dünyaca ünlü bale topluluğu Bolşoy’u (Bolshoi Academy) ırkçılıkla suçladı. Amerikan Bale Tiyatrosu’nun kadrosuna dahil edilen ilk kadın siyah dansçı olan Copeland “Bolşoy’un siyah dansçı tercih etmek yerine beyazların vücudunu boyaması ırkçılık tartışmaları göz önüne alındığında çok duyarsız bir davranış” dedi.

Misty Copeland'ın paylaştığı bu fotoğraf kısa sürede gündeme oturdu

"BU YOLA BAŞVURULMASI ÇOK ÜZÜCÜ"

Geçen hafta Instagram hesabında Bolşoy tarafından sahneye konulan La Bayadère’de vücutları siyaha boyanmış şekilde dans eden iki balerinin fotoğrafını paylaşan Copeland “Birileri tepki göstermediği sürece bu rahatsız edici durum değişmez. Çoğu bale topluluğunun siyah dansçıları kadrolarına katmak yerine bu yola başvurmaları çok üzücü” notunu düştü.

Misty Copeland'ın sahne performasından bir fotoğraf

"AYNI ŞEKİLDE SAHNELENECEK"



Eserin yıllardır sahnelendiğini ve bu şekilde sahnelenmeye devam edeceğini belirten Bolşoy’un direktörü Vladimir Urin "Gösteri binlerce kez yurtdışında sergilendi. Bolşoy böyle bir tartışmaya girmek istemiyor” dedi. Rus dansçılar, ülkede iyi siyah dansçı bulmanın zor olduğunu bu nedenle kullanılan yöntemin normal hatta gerekli olduğunu savundu.



"BİZCE NORMAL BİR DURUM"



Balerin Svetlana Zakharova, “Yadırganacak bir şey yok bize göre son derece normal bir durum” dedi.