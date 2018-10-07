Beş yıl önce de aynı yerde izleyiciyle buluşan ENBE Orkestrası, bu defa Stas Mihailov’un 25’inci sanat yılı kutlamalarında yer alacak. Gerçeker ve ekibi önümüzdeki ay provalar için Moskova’ya gidecek.
ENBE Orkestrası’nda yer alan Ezgi Ayçe ise daha önce Geo Slam ve Lady Gaga’nın Los Angeles’ta prodüktörlüğünü yapan RedOne müzik şirketinden davet almıştı.
ENBE Orkestrası Kremlin yolcusu
Sanat
Dünyanın birçok yerinde konser veren Behzat Gerçeker şefliğindeki ENBE Orkestrası, Rusya Kremlin Sarayı’nda sahneye çıkacak.
Beş yıl önce de aynı yerde izleyiciyle buluşan ENBE Orkestrası, bu defa Stas Mihailov’un 25’inci sanat yılı kutlamalarında yer alacak. Gerçeker ve ekibi önümüzdeki ay provalar için Moskova’ya gidecek.