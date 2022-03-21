Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü verildi

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, İngiltere'de yayınlanan magazin ve yaşam dergisi SleekAsian tarafından yılın ‘En İyi Erkek Oyuncusu’ ödülüne layık görüldü.



Pakistan asıllı İngiliz vatandaşlarınca TRT'de 2014-2019'da yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan için başkent Londra'daki The Royal Regency Salonu'nda onur yemeği düzenlendi.



Programa, İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasının üyeleri Qurban Hussain ve Wajid Khan, Muhalefetteki İşçi Partisinin gölge Adalet Bakanı Imran Hussain, Avrupa Parlamentosu eski üyesi Sajjad Karim ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan da katıldı.



Ödül töreninin ardından konuşan Düzyatan, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Gerçekten çok keyifliydi. Güzel bir organizasyon hazırlamışlar" dedi.



Düzyatan, bu davetin kendisi için onur verici olduğunu söyledi.



Düzyatan, Oruç Reis karakteriyle oynadığı ‘Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı’ dizisine ve yeni film projelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

“TARİHİ YAPIMLARA ARA VEREBİLİRİM”



Düzyatan, yeni dizisinde farklı, denizle iç içe bir karakteri oynadığını ve bundan keyif aldığını, dizilerde uzun yıllar tarihi karakterleri canlandırdığını ancak gündelik hayattan karakterleri oynamayı özlediğini ve tarihi yapımlara ara verebileceğini söyledi.



Uluslararası bir sinema filmi projesi üzerinde çalıştığını söyleyen Düzyatan, "Aynı zamanda sahibi olduğum yapım şirketiyle yeni projeler geliştiriyoruz. Bir yandan dışarıdan gelen projeleri değerlendiriyoruz. Çok yakın zamanda açıklayacağımız yeni projelerimiz var” diye konuştu.