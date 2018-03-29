NTV

Erdal Beşikçioğlu 'Çiçero' ile dönüyor

Sanat
e2.jpg

“46 Yok Olan” dizisinde beraber çalışan ödüllü yönetmen Serdar Akar ile usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde buluştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yönetmen Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu 'Çiçero' isimli filmde bir araya geldi. Projenin yapımcısı ise 5,5 milyon seyirciyi sinemaya çeken “Ayla” filminin yapımcısı Dijital Sanatlar oldu. Yapım şirketi tıpkı Ayla filminde olduğu gibi yine yaşanmış bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor.

“Çiçero”da 2. Dünya Savaşı'nda Alman ordusuna ajanlık yapan bir Türk'ün kahramanlık öyküsü etkileyici bir dille anlatılacak.

Erdal Beşikçioğlu'na Dijital Sanatlar'ın patronu Mustafa Uslu geçen yıl Müslüm filmi için de teklif götürmüştü. Ancak yapılan görüşmelerin ardından taraflar başka bir proje için el sıkıştı.

YÜZYILIN CASUSLUK HİKAYESİ 'ÇİÇERO'DAN İLK FRAGMAN

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin