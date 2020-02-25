Erdal Beşikçioğlu'nun yeni projesi: Acı Kiraz (Fragman ve posterler)

Bu hafta vizyona girecek olan Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde olduğu Acı Kiraz'dan yeni posterler paylaşıldı.



Behzat Ç., 46 Yok Olan, Elveda Rumeli, Kurtlar Vadisi, Çiçero, Barda, Gemide yapımlarında imzası bulunan Serdar Akar filmin yönetmen koltuğunda oturuyor.



Filmin oyuncu kadrosunda Beşikçioğlu'nun yanısıra Belçim Bilgin, Ertan Saban, Bülent Şakrak, Luran Ahmeti, Halil Ergün gibi isimler bulunuyor.



Çekimleri Makedonya'da tamamlanan Acı Kiraz, 28 Şubat tarihinde ülkemizdeki sinemalarda izleyicileriyle buluşacak.



Erdal Beşikçioğlu

KONUSU



Acı Kiraz, bir kiraz ağacının gölgesinde hayata tutunmaya çalışan insanların hikayesini konu ediniyor. Film, hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları yolda ihanete uğrayan göçmenleri, lösemi hastası olan evladını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır olan bir babayı, borç içinde yüzen sahtekar bir nakliyeciyi, kiraz yetiştiricisi olan bir çiftçiyi, çok kültürlü, çok kimlikli Makedonya’yı ulus olarak etrafında toplayan kirazın hikayesini anlatıyor.

Ertan Saban

ACI KİRAZ FRAGMANI