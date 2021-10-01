Erdal Kaplanseren 24 yıllık mesleğini bırakıp müzik albümü çıkardı

Bilim insanlarının Global Burden of Disease (GBD) projesi kapsamında yaptığı araştırma, 1950 yılından bu yana ortalama yaşam süresinin 22 yıl arttığını ortaya koydu. Bu değişim, insanların hayattan beklentisini ve emeklilik dönemiyle ilgili planlarını etkiliyor. Teknoloji ve dijital dünyanın imkanları da insanlara yeni ilgi alanları konusunda kendilerini geliştirme ve hobilerini işe dönüştürme cesareti kazandırıyor.

"HEMEN HAREKETE GEÇİN"



Corona virüs sebebiyle evlerine kapananlar arasında mutfak ve elişi becerileri konusunda kendilerine zaman ayıranların yanı sıra, farklı alanlarda uzmanlıklarını geliştirmek isteyenlerin sayısı da arttı.

24 yıl boyunca medya sektöründe yazar ve yönetici olarak çalışan Erdal Kaplanseren, pandemi döneminde beyaz yakalı plaza koridorlarından sıyrılarak sanat dünyasına giriş yapanlardan. Kendi bestelerinden oluşan ilk albümü İstanbul’u geçtiğimiz günlerde çıkaran Kaplanseren, 30’larından sonra yeni kariyer hesabı yapanlara "Şikayet etmek ve tatlı hayaller kurmak için geç olduğunu düşünüyorsanız ilham alın ve hemen eyleme geçin!" diyor.

"PANDEMİ ÖZ FARKINDALIĞI ARTIRDI"



Enstrümanlara ve besteciliğe ilgisinin yıllar öncesine dayandığını söyleyen Erdal Kaplanseren, pandemi döneminin pek çok alanda olduğu gibi, insanların bireysel planlarını hayata geçirme sürecini de hızlandırdığını ifade ediyor. “Özellikle yaptığı işten ve rutininden memnun olmayan milyonlarca insan, karantina günlerinde kendilerine yöneldi, hayatını sorguladı ve hızla hedefler belirledi” diyen Kaplanseren, öz farkındalığını artıran kişilerin, ideallerindeki yaşam için daha emin adımlar atmak üzere cesaret kazandığını söylüyor.

"YENİ KARİYER KONFOR ALANINI TERK ETMEKLE MÜMKÜN"



Günümüz modern yaşantısı içinde belirli bir kariyer çizgisinde başarı elde etmiş insanların, yeni yaşam tarzları ve heyecanlar keşfetmek için konfor alanını terk etmek zorunda olduğunu dile getiren Erdal Kaplanseren, “Keşfetmek için özgürlüğe ihtiyacımız var. Bu da konfor alanından çıkma cesareti gerektiriyor. Kendi içinizde yeni bir kıta keşfetmek için bu tutkuya ihtiyacınız var fakat özgürlüğü elde etmek için özveride bulunmak da şart” diyor.



YEREL EZGİ MOTİFLERİNİ BATI FORMUNDA İŞLEDİ



Enstrümantal bestelerinden oluşan ilk albümü İstanbul’da, ağırlıklı olarak Batı çalgılarını orkestra düzenlemeleriyle oluşturan Erdal Kaplanseren, Anadolu motiflerini barındıran ezgileriyle dinleyici bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Şarkılarda yer yer caz, rock ve klasik müzik tınıları duyuluyor. 80’lerin İstanbul’unu anlatan filmlerin müziklerini anımsatan albüm şarkılarından en hüzünlü olanı, Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen 1938 adını taşıyor.

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