Ünlü sanatçı Erdem Yener, Film Olmuş Şarkılar serisinin üçüncü single'ı olan Bağrı Yanık Dostlara şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.
Sözleri Zihni Küçümen'e, bestesi Selmi Andak'a ait olan şarkının düzenlemesi Gürkan Bozacı ve Erdem Yener imzası taşıyor.
Prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği projede, dönemin iz bırakan şarkılarından Bağrı Yanık Dostlara şarkısının klip çekimi için ekip arkadaşları ile kamera karşısına geçen Erdem Yener, eski Türk filmlerinden görüntülere yer verilen çekimde art çalışma hazırlarken klibin yönetmenliğini de kendisi üstlendi.
Erdem Yener'in Film Olmuş Şarkılar projesinin üçüncü teklisi Bağrı Yanık Dostlara, bugün PRMO ( Pop Rock Mahsülleri Ofisi ) etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.