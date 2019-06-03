The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks ve The Who gibi gruplarla anılan rock müziğin en önemli ve en güçlü rock gruplarından efsanevi The Animals, kurucusu ve sesi Eric Burdon ile 20 Haziran’da Volkswagen Arena'da sahneye çıkacak.



60'LARIN EN ÖNEMLİ FİGÜRLERİNDEN



Eric Burdon & THE ANIMALS, rock müzik tarihinin en önemli ve en güçlü seslerinden biri olan Rock and Roll Hall of Fame üyesi Eric Burdon önderliğinde Avrupa Turnesi’ne çıkıyor. Burdon, The Beatles, The Rolling Stones, The Who ve The Kinks gibi isimlerin başını çektiği, bütün dünyayı etkisi altına alan 60'ların İngiliz rock müziği akımında, grubu The Animals'la en önemli figürlerden biri haline geldi.

Ünlü dergi Rolling Stone tarafından 2008 yılında hazırlanan Müzik Tarihinin En İyi 100 Sesi listesinde yer aldı. The House of the Rising Sun, Baby Let Me Take You Home, I'm Crying, Boom Boom, Don't Let Me Be Misunderstood, Bring It On Home to Me, We Gotta Get out of This Place, It's My Life, Don't Bring Me Down, See See Rider, Monterey ve Sky Pilot gibi rock tarihine damgasını vurmuş, milyarlarca insanın kalbine kazınmış şarkıları seslendirdi. Bon Jovi ve Ringo Starr gibi isimlerle şarkılar kaydetti ve performanslar sergiledi.



İstanbul, rock tarihinin en önemli figürlerinden birini ağırlarken, yaşayan efsaneyle buluşmak için orada olun. Eric Burdon & THE ANIMALS konseri, 20 Haziran’da Volkswagen Arena'da!