Eric Burdon & The Animals, rock müzik tarihinin en önemli ve en güçlü seslerinden biri olan Rock and Roll Hall of Fame üyesi Eric Burdon önderliğinde Avrupa Turnesi’ne çıkıyor.



Burdon, The Beatles, The Rolling Stones, The Who ve The Kinks gibi isimlerin başını çektiği, bütün dünyayı etkisi altına alan 60'ların İngiliz rock müziği akımında, grubu The Animals'la en önemli figürlerden biri haline geldi. Ünlü dergi Rolling Stone tarafından 2008 yılında hazırlanan Müzik Tarihinin En İyi 100 Sesi listesinde yer aldı.



"The House of the Rising Sun", "Baby Let Me Take You Home", "I'm Crying", "Boom Boom", "Don't Let Me Be Misunderstood", "Bring It On Home to Me", "We Gotta Get out of This Place", "It's My Life", "Don't Bring Me Down", "See See Rider", "Monterey" ve "Sky Pilot" gibi rock tarihine damgasını vurmuş, milyarlarca insanın kalbine kazınmış şarkıları seslendirdi.



20 Haziran'da gerçekleşecek konserin medya sponsorluğunu NTV ve Star TV radyo sponsoru ise Radyo Eksen olan organizasyon Piu Entertainment ve Atlantis Yapım düzenliyor.