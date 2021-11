Eric Clapton’ın gitarına 625 bin dolar

Julien's müzayede evi tarafından New York’ta satışa konan, Matrin D-45 model akustik gitar için açık artırma öncesi 300 ila 500 bin dolar arasında fiyat biçiliyordu.



Clapton’ın akustik gitarı, New York’ta düzenlenen bir açık artırmada 625 bin dolara alıcı buldu.



euronews Türkçe'de yer alan habere göre; Dünyaca ünlü rock müzik efsanelerinin değerli eşyalarının da satıldığı açık artırmada toplam 5 milyon euro gelir elde edildi. Beatles, Michael Jackson, Lady Gaga, Madonna, Elvis Presley, Rolling Stones grubu üyelerinin özel eşyaları yine iki gün süren açık artırmada satılan diğer parçalar içinde yer aldı.



Ünlü müzisyen, grubu “Derek ve The Dominos” ile 1970 yılında ilk kez canlı yayınlanan konserinde bu gitarı çalmıştı.