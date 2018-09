Son yıllarda canlandırdığı kötü adam karakterleriyle hafızalara kazınan ABD’li oyuncu Eric Roberts, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali için Türkiye’ye geliyor.

Türkiye’deki hayranlarına gönderdiği videoyla bir de mesaj yollayan Eric Roberts, "Antalya Film Festivali’ni takip edin, harika filmler var. Ben de varım" dedi.

Kariyerinin ilk yıllarında başrollerinde oynadığı King of the Gypsies (1978) ve Star 80 (1983) filmleriyle Altın Küre adaylıkları kazanan Eric Roberts, 1985’te ‘Runaway Train’ filmiyle ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ dalında Oscar’a aday gösterilmişti.

BİR YILDA 74 FİLMDE OYNADI



Geçen yıl 74 filmde rol alarak büyük bir rekora imza atan ve bugüne kadar 500'ü aşkın film ve dizide yer alan Eric Roberts, 1981’de geçirdiği trafik kazasının ardından bir süre sinemaya ara vermek zorunda kaldı.

Üç gün komada kalan Roberts, uzun süren tedavi sürecinin ardından yeniden setlere döndü ve “Star 80” (1983), The Pope of Greenwich Village (1984) ve The Coca Cola Kid (1985) gibi filmlerde oynadığı başrollerle seyircilerin karşısına çıktı. 1980'li yılların en popüler Hollywood yıldızlarından biri olan Eric Roberts, daha sonraki yıllarda da sinemadan hiç kopmadı.

"HER FİLMİMİN ARKASINDAYIM"



2000’li yıllarda The Dark Knight (Kara Şövalye - 2008), Cehennem Melekleri '(The Expendables - 2010) başta olmak üzere birçok filmde yer alan Eric Roberts, bu kadar çok film çekmesine, "Bir senede yaptığım her filmin arkasındayım. İşimi seviyorum" sözleriyle açıklık getirmişti

Ayla filminde ABD’li generali canlandıran Roberts, Oscar ödüllü Julia Roberts’ın ağabeyi.