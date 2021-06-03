Erkin Koray: Benim emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor

Sanatçı Erkin Koray, bundan sonra eserlerini izinsiz kullananları mahkemeye vereceğini söyledi. Instagram hesabından açıklama yapan Koray, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

4 GÜN SÜRE VERDİ



YouTube veya benzeri ortamlarda; benim müziklerimi öyle kafalarına estiği gibi koyan kişiler, bundan sonra ekibim koyduğunuz videoları rapor edecek. Sakın, 'Ekmek param' falan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin. 'Benim ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?' diye sorarım ben de o zaman! Size 4 gün müsaade... 7 Haziran Pazartesi günü başlanacak. Ayrıca son yıllarda, tamamen hukuksuz bir şekilde çıkan LP'lerin sahiplerini de mahkemeye vereceğim.

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