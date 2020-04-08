Erol Evgin ve Funda Arar'dan moral amaçlı özel klip

Erol Evgin, Altın Düetler 2 albümünde Funda Arar'la birlikte seslendirdikleri Deli Divane isimli şarkısının stüdyo okumalarındaki özel görüntülerden hazırlanan video klibini bugün NetD Müzik ve Erol Evgin YouTube kanalından müzikseverlerle buluşturdu.



"MORAL OLSUN"

Sözleri Çiğdem Talu’ya, müziği Melih Kibar’a, düzenlemesi İskender Paydaş’a ait olan Deli Divane'nin video klibi için Arar ve Evgin; “Evde kaldığımız bu günlerde müziğin iyileştirici gücü herkese dokunsun, moral olsun” dediler.



EROL EVGİN'DEN FUNDA ARAR'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ



Şarkının video klibinin Funda Arar’ın doğum gününde yayınlanmasıyla ilgili Erol Evgin, “Şarkımızın klibi Funda Arar’a bir doğum günü sürprizi olsun istedim. Sevgili Funda'cığım, sana sevdiklerinle sağlıklı, huzurlu uzun bir ömür diliyorum” dedi.