Ertelenen Mission: Impossible 7 çekimleri başlıyor

Salgın yüzünden prodüksiyonu durdurulan bu yapımlardan biri de Mission: Impossible 7 oldu.



Corona virüs Avrupa’da hızla yayılmaya başladığında, Mission: Impossible 7’ın Venedik’te gerçekleşecek çekimlerine başlanmasına sadece birkaç gün kalmıştı. Ancak salgın hızla yayılıp İtalya’yı da ciddi bir şekilde etkileyince prodüksiyona ara verildi ve çekimler ertelendi.



Ancak bugüne geldiğimizde salgın özellikle Avrupa ülkelerinde yavaş yavaş kontrol altına alındığı için prodüksiyonların yeniden başlaması için de planlar yapılmaya başlandı. Bu bağlamda Mission: Impossible 7’ın çekimlerine devam edilmesi için de ilk adımlar atılmaya başlandı.



Christopher McQuarrie’nin yönettiği yeni Mission: Impossible filminde yardımcı yönetmen olarak görev olan Tommy Gormley, BBC’ye verdiği demeçte filmin çekimlerine eylül ayında devam etmeyi planladıklarını açıkladı.



Gormley, üç ayında içinde sete geri dönüleceğine ve filmin 2021’in mayıs ayına kadar tamamlanmış olacağına inandığını ifade etti.



Mission: Impossible 7, 19 Kasım 2021’de vizyona girecek.