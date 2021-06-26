Erzurum'da aşı boyasıyla yapılmış 8 bin yıllık kaya resmi bulundu

Erzurum'un Tortum ilçesinde örneğine Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok az rastlanan demir oksitleri içeresinde bulunan aşı boyasıyla yapılan geyik motifli kaya resimleri bulundu.

Tarih Araştırmacısı Oğuzhan Türk tarafından tespit edilen kaya resminin bilimsel çalışmaları ise Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, Doç. Dr. Yavuz Günaşdı ve Dr. Ahmet Cüneydi Has tarafından yürütüldü.

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE İLK



Yapılan incelemelerin ardından kaya resminin örneğine daha önce Doğu Anadolu Bölgesi'nde rastlandığı fakat Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez görüldüğü tespit edildi.

Aşı boyası tekniğiyle yapılan kaya resminin Geç Neolitik veya Erken Kalkolitik Çağ'da yapıldığı tahmin ediliyor. 8 bin yıl önce yapıldığı tahmin edilen kaya resimlerinin kesin tarihi bilimsel incelemenin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Yavuz Günaşdı, keşfin Doğu Anadolu Bölgesi tarihi açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Erzurum için çok önemli bir tespit yaptıklarını dile getiren Günaşdı, "Bizler Erzurum'da çok önemli kaya resimleri tespit ettik. Bu resimler genellikle kabartma ve çizgi tekniğinde yapılıyor. Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez boyalı bir resim bulduk" dedi.

"DEMİR OKSİTLERDEN ELDE EDİLEN BOYALARLA ÇİZİLMİŞ"

"Bu resim aşı boyasıyla yapılmış. Bu mağarada ki demir oksitlerden elde edilen boyalarla çizilmiş" diyen Günaşdı, "Aşı boyasıyla yapıldığı için bu resmin daha öncekilerden daha eski olduğunun üzerinde duruyoruz. Geç Neolitik veya Erken Kalkolitik Çağ olarak tarihlendirebiliriz. Bu da bizi günümüzden 7 bin 500 veya 8 bin yıl öncesine götürüyor” diye konuştu.



Kaya resminin tespitini yapan Tarih Araştırmacısı Oğuzhan Türk ise bulunan keşfin 8 bin yıl öncesinde yapıldığını belirtti.

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