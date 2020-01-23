Eski CIA çalışanı Edward Snowden’dan Sistem Hatası

Eski bir CIA görevlisi olan Edward Snowden, Sistem Hatası kitabını kitapseverlere sundu.



Snowden kitabın tanıtımında şu ifadelere yer veriyor: “Adım Edward Joseph Snowden. Eskiden devlet için çalışırdım, artık toplum için çalışıyorum. İkisi arasında bir ayrım olduğunu fark etmem neredeyse otuz yılımı aldı ve bu farkındalık işyerinde biraz başımı ağrıttı. Artık vaktimi bir zamanlar olduğum kişiden toplumu korumak için harcıyorum."



EDWARD SNOWDEN KİMDİR?



1983 yılında Kuzey Carolina, Elizabeth City’de kamu görevlisi bir ailenin ikinci çocuğu olarak doğmuş ve Fort Meade’in gölgesinde büyümüştür. Alaylı bir sistem mühendisi olarak CIA’de kamu görevlisi, NSA’de taşeron olarak çalışmıştır. Yerine getirdiği kamu hizmeti için Doğru Yaşam Ödülü, Alman Hakikati Fısıldayan Ödülü, Doğruları Söyleyenler İçin Ridenhour Ödülü ve Uluslararası İnsan Hakları Birliği tarafından verilen Carl von Ossietzky Madalyası dahil pek çok ödül kazanmıştır. Basın Özgürlüğü Vakfı’nın yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.