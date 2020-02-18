EskiFest'te sahne alacak isimler açıklandı

Her yıl binlerce kişiyi buluşturan Eskifest bu yıl da birbirinden usta isimleri ağırlayacak.



Festivalde bu yıl MFÖ, Duman, Şebnem Ferah, Manga, Mabel Matiz, Adamlar, Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi isimler sahne alacak.

Festival bu yıl 28-29-30-31 Mayıs 2020 tarihinde her zamanki adresi Eskişehir Mola Tesisleri’nde gerçekleşecek.



ETKİNLİK PROGRAMI



28 MAYIS - PERŞEMBE



Mabel Matiz

Adamlar

Dolu Kadehi Ters Tut

Khontkar

Nova Norda

Meşrep



29 MAYIS - CUMA



Mazhar Fuat Özkan

Manga

Pamela

Sattas

Gülçin Ergül

Senza



30 MAYIS - CUMARTESİ



Şebnem Ferah

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Fatma Turgut

Niyazi Koyuncu

Yaşlı Amca

Efendi



31 MAYIS - PAZAR



Duman

Pinhani

Flört

Sena Şener

Ozbi ft Gülce Duru

N'alaka