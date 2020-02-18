EskiFest'te sahne alacak isimler açıklandı

Merakla beklenen EskiFest bu yıl 28-29-30-31 Mayıs 2020 tarihlerinde düzenlenecek. Etkinlikte MFÖ, Duman, Şebnem Ferah, Manga, Mabel Matiz, Adamlar, Yüzyüzeyken Konuşuruz sahne alacak.

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Her yıl binlerce kişiyi buluşturan Eskifest bu yıl da birbirinden usta isimleri ağırlayacak.

Festivalde bu yıl MFÖ, Duman, Şebnem Ferah, Manga, Mabel Matiz, Adamlar, Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi isimler sahne alacak.

Festival bu yıl 28-29-30-31 Mayıs 2020 tarihinde her zamanki adresi Eskişehir Mola Tesisleri’nde gerçekleşecek.

ETKİNLİK PROGRAMI

28 MAYIS - PERŞEMBE

Mabel Matiz
Adamlar
Dolu Kadehi Ters Tut
Khontkar
Nova Norda
Meşrep

29 MAYIS - CUMA

Mazhar Fuat Özkan
Manga
Pamela
Sattas
Gülçin Ergül
Senza

30 MAYIS - CUMARTESİ

Şebnem Ferah
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Fatma Turgut
Niyazi Koyuncu
Yaşlı Amca
Efendi

31 MAYIS - PAZAR

Duman
Pinhani
Flört
Sena Şener
Ozbi ft Gülce Duru
N'alaka

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