EskiFest'te sahne alacak isimler açıklandı

Her yıl binlerce kişiyi buluşturan Eskifest bu yıl da birbirinden usta isimleri ağırlayacak.
Festivalde bu yıl MFÖ, Duman, Şebnem Ferah, Manga, Mabel Matiz, Adamlar, Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi isimler sahne alacak.
Festival bu yıl 28-29-30-31 Mayıs 2020 tarihinde her zamanki adresi Eskişehir Mola Tesisleri’nde gerçekleşecek.
ETKİNLİK PROGRAMI
28 MAYIS - PERŞEMBE
Mabel Matiz
Adamlar
Dolu Kadehi Ters Tut
Khontkar
Nova Norda
Meşrep
29 MAYIS - CUMA
Mazhar Fuat Özkan
Manga
Pamela
Sattas
Gülçin Ergül
Senza
30 MAYIS - CUMARTESİ
Şebnem Ferah
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Fatma Turgut
Niyazi Koyuncu
Yaşlı Amca
Efendi
31 MAYIS - PAZAR
Duman
Pinhani
Flört
Sena Şener
Ozbi ft Gülce Duru
N'alaka