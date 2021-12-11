Esra Gezginci, Esrarengiz İstanbul programını anlattı

Esra Gezginci, İstanbul’un geçmişten günümüze uzayan esrarengiz hikayesini araştırmak için yeni bir yolculuğa çıkıyor… Esrarengiz İstanbul, 12 Aralık Pazar saat 10.15'te Kız Kulesi ve Süleymaniye Camii’nin yapılış hikayesini keşfediyor. NTV ekranlarında ilk konuğu Saffet Emre Tonguç ile bir araya gelecek olan Esra Gezginci, program hakkında merak edilenleri nvt.com.tr'ye anlattı.

Esra Gezginci aslında kimdir? Sizi Esrarengiz İstanbul'a getiren kariyer adımlarınızı anlatır mısınız?



İzmir'de doğdum aslen Boşnak'ım. Montenegro taraflarından. Ege Üniversitesi'nde okudum. Sahne sanatları; müzik, dünya dansları, oyunculuk ve birçok kapsamlı derslerle geçen 4 yılın ardından mezun oldum. Oyunculuk; çocukluğumdan beri, beni ben yapan içimdeki güç diyebilirim.

"TİYATRO AŞK GİBİ BÜYÜDÜ RUHUMDA"



İlk müzik merakıyla başladı sanırım. 5 yaşlarımdaydım elime aldığım her şey mikrofondu benim için. Sonra tiyatro aşk gibi büyüdü ruhumda ve bedenimde. Sonuçta ben oluşmaya başladım. Gittikçe çevremdeki işinin uzmanları insanların 'Televizyon ve sinema filmlerinde de olmalısın' tavsiyeleri ve gelen tekliflerle artık kameralara gülümseyen serüvenim başladı.



"KEŞKE BABAM GÖREBİLSEYDİ"



Ailemin desteği ve varlığının da bana katkıları çok önemli. Bazen 'Babam beni şuan görebilseydi' diyorum. Sonra benimle gurur duyduğunu hissediyorum ve biliyorum. Işıklar içinde uyusun.



"ÖĞRENCİYKEN TATAR RAMAZAN'DA OYNADIM"



Henüz üniversite öğrenciyiken Tatar Ramazan dizisinde Şengül karakteri, Yedinci Koğuştaki Mucize de kaymakam karısı, İki Şafak Arasında'da Hanife, Her şeye Rağmen'de Nesibe, Arka Sokaklar'da Seda, Son Yaz dizisinde Banu, Giderayak filminde Ece karakterini oynadım. Birçok reklam filmi ve İçişleri Bakanlığı kamu spotunda rol aldım.

Program nasıl ortaya çıktı, nasıl bir format izleyeceğiz?



Aslında arkeolojik kazılar çok zor koşullarda yapılıyor. Tarihe ışık tutan eserlerin hangi koşullarda gün yüzüne çıkarıldığını ve alandaki kişilerin bu süreçteki rolünü anlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz de Kazı Günlüğü adlı bir projeyle Kültür Bakanlığı destekli bir çalışmaya başladık. Çünkü Anadolumuz büyük bir zenginliğe sahip. Bize düşen de bu varlığımızın değerini bilip tanıtmak. Ülkemizde sayısı oldukça fazla arkeolojik kazı alanı var ama kazı çalışmaları soğuk hava koşullarından etkilendiğinden biz de projemizi ileri tarihe aldık.

"FARKLI BİR PENCERE AÇIYORUZ"

NTV gibi bilgi kaynağı bir kanalda yine tarih programı olsun istedik ve 'Gizemli tarihsel konuları da eklesek mi' derken, şimdilik İstanbul'da ilerleyen sezonlarda Anadolu'da planladığımız bu projeye başladık. Özellikle İstanbul'un tarihi mekanlarında neler yaşanmış? Buralarını esrarengiz hikayelerini hem biz öğreniyoruz hem de konusunda uzman tarihçilerle konuşarak seyirciye farklı bir pencere açıyoruz.

"ESRARENGİZ HİKAYELER OLACAK"

Gizemli olaylar insanı çeker tarihte bir bulmaca gibi yaşamaya dair çok fazla olay vardır. Bunları bilen tarihçi, araştırmacı kişilerle öğrenmek ve sorgulamak çok keyiflidir. Tarih boyunca gizemli ve dilden dile bugünlere gelen esrarengiz hikayeler çok fazla. Bize de doğru kaynaklardan bu hikayeleri aktararak yaşadığımız toprakların hele de İstanbul gibi muhteşem bir kentin esrarengiz hikayelerini ortaya çıkarmaya çalışacağız. Yaşam akar gider biz de kendi konularımızda sorgulayarak o yaşamın güzelliklerini seyirci ile buluşturabiliyorsak ne mutlu bize.

Neden Esrarengiz, bu isim tercihi size mi ait?



Evet Esra'dan esinlenerek esrarengiz hikayeleri de anlattığımız için bu ismi tercih ettim. İnsan tarihin öznesidir, değişir ve değiştirir.



Program kaç bölüm olacak, sabit bir partneriniz olacak mı yoksa her hafta bir konuk mu alacaksınız?



İlk sezon olarak 13 bölüm İstanbul. Sonra esrarengiz Anadolu yapmak istiyoruz.

Bir araştırmacı ruhuyla seyirciyle birlikte mi öğreceksiniz, yoksa bildiklerinizi mi aktaracaksınız?



Formatta evet tamamen araştırmacı ruhumla merak ettiklerimi hem ben hem de seyircilerimiz beraber öğreneceğiz.



İlk bölümde hangi tarihi yapıları göreceğiz, nelerin hikayesini keşfedeğiz?



İlk bölümde Kız Kulesi'ni, 2500 yıllık tarihini bir de Süleymaniye Camii'nin Mimar Sinan'ın eşsiz dehasıyla nasıl medydana geldiğini konuğum tarihçi yazar Saffet Emre Tonguç'tan dinliyor olacağım.



Programınızı diğer gezi/seyahat/tarih programlarından ayıran ne olacak?



Program farklı çünkü esrarengiz. Dilden dile uzanan, belki unutulan belki hiç bilinmeyen hikayelerle dolu bir program. 7'den 70'e seyreden herkes hem bilgi sahibi olacak hem de keyifle yeni bir şeyler öğrenecek.

Esrarengiz İstanbul 12 Aralık Pazar saat 10.15’te NTV’de…

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