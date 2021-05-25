Eternals'ın fragmanı ve afişi yayınlandı

Marvel Studios, 5 Kasım 2021 tarihinde gösterime girecek olan, Oscar ödüllü Chloé Zhao'nun yönettiği, Eternals için heyecan verici ilk fragmanı ve afişini görücüye çıkardı.



Binlerce yıla yayılan destansı hikâye, insanlığın en eski düşmanı The Devants'a karşı yeniden bir araya gelmek için gölgelerden çıkarılan bir grup ölümsüz kahramanı konu alıyor.



Olağanüstü kadrosunda, güçlü Ikaris rolünde Richard Madden, hümanist Sersi rolünde Gemma Chan, kozmik güçlere sahip Kingo rolünde Kumail Nanjiani, süper hızlı Makkari rolünde Lauren Ridloff, zeki mucit Phastos rolünde Brian Tyree Henry, bilge ve ruhani lider Ajak rolünde Salma Hayek, ebedi genç ama yaşlı bir ruha sahip Sprite rolünde Lia McHugh, güçlü Gılgamış rolünde Don Lee, mesafeli yalnız Druig rolünde Barry Keoghan ve şiddetli savaşçı Thena rolünde Angelina Jolie yer alıyor. Kit Harington ise Dane Whitman'ı oynuyor.

ETERNALS FİLMİ FRAGMANI



AFİŞ