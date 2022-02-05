Euphoria'ya üçüncü sezon onayı

HBO yapımı Euphoria dizisi üçüncü sezonuyla da izleyici karşına çıkacak.



İkinci sezonun 9 Ocak'taki ilk bölümü toplam 13,1 milyon izleyici tarafından izlenen dizi hakkında konuşan HBO Programlama Başkan Yardımcısı Francesca Orsi yaptığı açıklamada, "Sam, Zendaya ve 'Euphoria'nın tüm oyuncu kadrosu ve ekibi, ikinci sezonu olağanüstü zirvelere taşıyarak anlatı geleneğini ve biçimini zorlarken, çizgisini korudu" dedi.



Orsi, "Bu son derece yetenekli ekiple çalışmaktan dolayı daha fazla onur duyamazdık ve 3. sezonda onlarla yolculuğumuza devam edeceğimiz için çok heyecanlıyız" diye konuştu.



Euphoria'nın ikinci sezon finali 27 Şubat'ta seyirciyle buluşacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin