EURO 2020'nin şarkısı hazır: We Are The People

Geçen yıl pandemi nedenile iptal edilen ve bu yıl 11 Haziran'da başlayacak olan UEFA EURO 2020 için şarkı hazırlandı. Turnuvanın resmi şarkısı We Are The People müzikseverlerle buluştu.

EURO 2020'nin resmi sanatçısı seçilen dünyaca ünlü prodüktör ve DJ Martin Garrix, İrlandalı rock grubu U2'nun solisti Bono ve gitaristi The Edge'i bir araya getiren We Are The People şarkısı, dijital platformlarda yayınlandı.

Pozitiflik, umut ve kararlılık temaları ile birlik ve beraberlik duygusunu konu alan şarkıyla ilgili konuşan Martin Garrix, “Dünyanın en büyük spor etkinliklerinden birine Bono ve The Edge ile birlikte şarkı hazırlamak inanılmaz bir deneyimdi. ‘We Are The People’dan çok gurur duyuyoruz ve sonunda herkesle paylaşabildiğimiz için heyecanlıyız!” dedi.

Şarkının prodüksiyonunu Martin Garrix üstlenirken, şarkı sözleri ve melodi Bono, gitar rifleri de The Edge imzası taşıyor.

UEFA’nın pazarlama direktörü Guy-Laurent Epstein ise şarkıyla ilgili şu sözleri söyledi: “Futbol ve müziğin insanları birleştirici bir gücü var. İki tarafın da tutku ve duygularını birleştiği noktada şarkıyla birlikte hayranların kutlamaları zenginleşecektir.”