Eurovision 2020'ye iptal kararı

Corona virüs sebebiyle dünya üzerindeki çok sayıda spor, kültür organizasyonları iptallerine bir yenisi daha eklendi.



Bu kapsamda bir iptal kararı da Eurovision 2020 şarkı yarışması için alındı.



Eurovision'un resmi sayfasından yapılan açıklamada, 12-16 Mayıs tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılması planlanan yarışmanın covid-19 sebebiyle 2020 yılında yapılmayacağı duyuruldu.



Açıklamada, Eurovision'un 2021'de kaldığı yerden devam etmesinin planlandığı da bildirildi.



EUROVISION 2019'DA EN İYİLER VE EN KÖTÜLER

