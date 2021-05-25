Eurovision birincisi Maneskin grubu için yeni suçlama

65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda uyuşturucu kullandığı öne sürülen Maneskin grubunun solisti Damiano David'in uyuşturucu madde testi negatif çıktı. Ancak Maneskin grubu için şimdi de 'hırsızlık' suçlaması yapıldı.



Bir süredir Zitti e Buoni isimli şarkıları için intihal suçlaması ile karşı karşıya kalan grup yarışmayı kazanında bu iddia da yeniden gündeme geldi.



2015 yılında piyasaya sürülen FDT isimli şarkıya benzediği iddia edilen Zitti e Buoni sosyal medyada günün konusu oldu.



Daha sonra Nebra adlı başka bir İtalyan grup ise söz konusu şarkının 2018'de yaptıkları eserleri ile aynı gitar rifine sahip olduğunu iddia etti.