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Eurovision'un ilk kazananı Lys Assia hayatını kaybetti

Sanat

Eurovision yarışma tarihinin ilk kazanan ismi, İsviçreli sanatçı Lys Assia, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

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Eurovision şarkı yarışmasının ilk düzenlendiği 1956 yılında İsviçre'yi temsil eden ve birinci olan sanatçı Lys Assia 94 yaşında hayatını kaybetti.

Eurovision tarihinin ilk birincisi olan Assia, 57 ve 58 yıllarında da yarışmaya katıldı. Eurovision'a olan ilgisini hiç kaybetmeyen Assia, Eurovision'un 50. yılında yine o sahnedeydi. 2012'de Eurovision'a girmek için oylamaya katıldı ancak ülkesinde yapılan oylamada yeteri kadar destek göremedi.

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