Eva Longoria'dan Umutsuz Ev Kadınları açıklaması

Friends dizisinin özel bölümle seyirciyle buluşması, (Friends Reunion Special) Sex and the City'nin 17 yıl sonra seyirci karşısına çıkması, How I Met Your Mother'ın devamı How I Met Your Father'ın pilot bölümle yayınlanmaya hazır olması, gözleri dönemin başka bir efsane projesi olan Umutsuz Ev Kadınları'na (Desperate Housewives) çevirdi. Dizinin ekrana dönmesiyle ilgili bir ipucu olmasa da Altın Küre ödüllü Amerikalı film ve sinema yıldızı Eva Longoria tartışmanın fitilini ateşledi.

Marcia Cross, Scott Bakula, Eva Longoria, Felicity Huffman ve Teri Hatcher

Longoria, sekiz yıl oynadığı Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) dizisinin yeniden çekilmesine sıcak baktığını söyledi. 46 yaşındaki oyuncu 2012'de final yapan dizinin çekilmesi halinde Gabrielle Solis karakterine yine hayat vermeyi çok isteyeceğini açıkladı.

