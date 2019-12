Evde Tek Başına'da Trump sahnelerinin kesilmesi tartışma yarattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Evde Tek Başına (Home Alone) serisinde rol almayı "Onur" diye tanımlamasından sadece birkaç gün sonra; Kanada'da ulusal yayın yapan CBC, Noel için yayınlandığı filmde söz konusu sahneleri kesti.

"8 DAKİKALIK BÖLÜM KESİLDİ"



Durumun fark edilmesi ve artan tepkiler üzerine CBC televizyonu yetkilisi Chuck Thompson açıklama yaptı ve filmden sekiz dakikalık bir bölümün çıkarıldığını söyledi.

Orjinal adı Home Alone 2: Lost in New York olan filmde, Macaulay Culkin'in canlandırdığı karakter, Trump'a yol soruyordu.