Everest Yayınları'nın daha önce hiçbir edebi türde kitabı yayımlanmamış yazarların ilk romanlarıyla katılabilecekleri "İlk Roman Yarışması"nda yaş sınırı bulunmuyor.



Son katılım tarihinin 15 Haziran olduğu yarışmanın sonucu, Eylül 2019’da basın yoluyla açıklanacak.

Yarışmanın seçici kurulu Cemil Kavukçu, Müge İplikçi, Semih Gümüş, Selim İleri ve Handan İnci'den oluşuyor.



Gönderilen roman için daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı getirilen yarışmada, ödülü alan roman dosyası, Kasım ayı içinde Everest Yayınları’nca kitaplaştırılacak. Yarışmaya katılacak romanlarda herhangi bir tür sınırlaması yok.



Yarışmacıların tek bir eserle katılabileceği yarışmayı kazanan yazarın, eserin editoryal bir süreç sonunda yayımlanacağını, bu süreç içinde yapılacak değişiklikler konusunda karşılıklı anlaşma sağlanamaması durumunda, eserin yayımlanmayabileceğini kabul etmesi bekleniyor.



Yarışmada birinci olan romanın 5 yıllık telif hakkı yayınevine ait olacak.