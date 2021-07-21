Evinin avlusunda tarihi hazine çıktı

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilen Mahallesi’nde 2019 yılında bir evde Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası, evin içerisinde, avlusunda ve zemininde 170 metrekare mozaik bulunduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerinin evde başlattığı kurtarma kazıları sırasında jandarma ekipleri de mozaiğin bulunduğu evi koruma altına aldı. Yaklaşık üç yıl süren mozaiklerin taşınma işlemi tamamlandı. 98 parçaya bölünen mozaikler Zeugma Müzesi'nde sergilenecek.

Üç yıl boyunca evlerine doğru dürüst girip çıkamadıklarını ve hiç misafir kabul edemediklerini söyleyen ev sahibi Erhan Yıldırım, mozaiklerin taşınmasının ardından rahatça evlerine girip çıktıklarını belirterek yetkililere teşekkür etti. Farkında olmadan yıllarca büyük bir tarihi hazinin üstünde oturan aile şimdi yetkililerden kazı alanını eski haline döndürmelerini istiyor.



“BURANIN ALTINDA TARİHİ MOZAİKLERİ TESADÜFEN FARK ETTİK"



Yıldırım, “Zor bir süreçten geçtik 36 ay boyunca açık hapis hayatı yaşadık. Ne dışarıya ne de içeriye doğru dürüst giremiyorduk. Evimize aile dostlarımızı, arkadaşlarımızı misafir kabul edemiyorduk. Çünkü burada kolluk kuvvetleri 24 saat nöbet tutuyordu. Onlara bir sıkıntı gelmesini istemiyorduk" dedi.

"Böyle bir eserin burada olduğunu biz de bilmiyorduk" diyen ev sahibi, "1980’li yıllarda biz bu eve girdik. Tesadüfen bulundu. Yetkililer geldi ve kazı yaptı. Biz de böyle tarihi bir güzelliğin devlette kalmasını istiyorduk. Sağ olsun yetkililerin çalışmasıyla taşınma işlemi başarılı bir şekilde yapıldı” şeklinde konuştu.

“ROMA DÖNEMİNE AİT BİR KÖŞKMÜŞ"

Evlerinin Roma dönemine ait bir köşk yeri olduğunu ifade eden Yıldırım, "Şu an isteğimiz burasının yetkililer tarafından eski görünümüne kavuşturulmasıdır” dedi.

