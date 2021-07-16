Eyfel Kulesi yeniden açıldı

Eyfel Kulesi, salgın önlemleri kapsamında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun kapalı kalma süresinin ardından yeniden açıldı.



Tarihi alan kapasitesinin yarısı kadar bugün itibariyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ziyaretçilerin Eyfel'e girebilmek için aşılarını olması ve negatif test göstermeleri gerekiyor.



Ziyaretçilerin turizm döneminden dolayı ülke dışından olması beklenirken özellikle İtalyan ve İspanyol turistlerin normalden daha büyük bir yüzdeyi oluşturmasını da bekliyor.

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