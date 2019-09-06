BKM Organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri, 2019 yazına bol kahkahalı bol eğlenceli 4 etkinlik ile veda ediyor Eylül ayının 4 büyük etkinliği şöyle:



CANDAN ERÇETİN HARBİYE AÇIKHAVA SEZONUNU KAPATIYOR

Harbiye Açıkhava’nın klasikleşmiş isimlerinden Candan Erçetin, eşsiz repertuvarı ve muhteşem sesiyle sezonun son açıkhava konserini 13 Eylül Cuma akşamı verecek.

Denizbank Açıkhava Konserleri serisinin açılışını muhteşem performansıyla gerçekleştiren Erçetin, yoğun talep üzerine ikinci kez sahneye çıkacak.

CEM ADRİAN’IN İLK HARBİYE AÇIKHAVA KONSERİ



Müzik dünyasının en özgün isimlerinden Cem Adrian, bu yıl ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'ne çıkacak. 14 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek konserin biletleri, organizasyondan yaklaşık üç hafta önce tükendi. Merdiven bileti satışa sunulan gecede, Cem Adrian’a sahnede Ahmet Aslan, Derya Köroğlu, Aylin Aslım, Gazapizm, Halil Sezai ve Gökhan Kılıç gibi ünlü isimler sahnede eşlik edecek.

SEZONUN EN HIZLI BİLET SATAN ŞOVU KAAN SEKBAN’DAN



Genç komedyen Kaan Sekban, iki senedir kapalı gişe oynayan tek kişilik gösterisi ‘Saçmalar’ ile ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'nde olacak. 16 Eylül Pazartesi akşamı gerçekleşecek gösterinin koltuk biletleri 40 gün önceden tükendi.



SEZON FİNALİNİ GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YAPACAK



7den 70’e herkesin sevgilisi Güldür Güldür Show, sezonun ilk oyunu ve merakla beklenen sürprizleriyle 17 Eylül Salı Açıkhava sahnesinde olacak. Canlı performansla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Güldür Güldür Show ekibi, sezonun ilk performansında hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.