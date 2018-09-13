Cihangir Akademi ‘Hikaye Anlatıcılığı Üzerine Eğitim, Üretim ve Gösterim Programı’ ile ekim – mart döneminde Ezel Akay’ın da aralarında olduğu farklı eğitmenlerle eğitimler veriyor.



EZEL AKAY: ANLATICI OLARAK OYUNCUYU ELE ALIYORUM



Programda başarılı yönetmen Ezel Akay, 10 Ekim 2018 ile 10 Mart 2019 arasında, sinemada hikaye anlatıcılığı üzerine derin sohbetler ile katılımcılarla birlikte olacak. Akay, “Bu bir günlük eğlenceli atölye çalışmasında yönetmenin gösterdiği yüz, bu yüzün anlatısı, bir anlatıcı olarak oyuncuyu ele alıyorum ama senaristlerin, yapımcıların ve yönetmenlerin ayrı ayrı birer hikaye anlatıcısı olmaları 'anlatıcılık' kavramının modern anlamlarını anlamak için çok önemli. Benim zanaat olarak tanımladığım sürecin heveslileri için de bazı numaralarını paylaşıyorum” diyerek kısaca kendi eğitimini anlattı.

Hikaye Anlatıcılığı çalışmaları, oyunculuk eğitimi ve yaratıcı drama çalışmaları için etkili ve anlamlı sonuçlar verebilecek bir eğitim. Her iki alanda da oyuncu adayı veya katılımcıya katkıları şöyle özetlenebilir:



· Sözel ve hareket anlamında bedensel anlatım araçlarını fark etmek, geliştirmek ve kontrol etmek.



· Sözler ile bedensel ifadeler arasındaki ilişkinin ya da farkın ayrımına varmak ve bedensel olanı da deneyimlemek…



· Hikayeyi tek başına canlandırırken/anlatırken, bedensel olanlar dışındaki tiyatro araçlarını kullanmadan, yalnızca bedenini kullanarak tüm gösteriyi yönetmek ve var etmek.



· İzleyici ile kurulacak doğrudan veya dolaylı ilişkileri fark etmek ve bu ilişkiyi yönetmek.



· Bir metni ya da sözel boyuttaki hikâyeyi, sahne diline dönüştürerek, edebiyata ait özelliklerle gösteri sanatlarına ait özelliklerin farkına varmak.



· Aksesuarları ve mekânı çok amaçlı ve dönüşebilir ögeler olarak, anlatı ve oyuna dahil edebilmek.



· Hikâyeyi, kişisel yönelimler, yetenekler ve kişisel yaratıcılığın öngördüğü biçim ve anlatım yolları ile şekillendirme olanaklarını keşfetmek.



· Kişisel yaratıcılığını ve kişisel hikâyelerini bir ‘anlatıya’ dönüştürme yollarını keşfetmek.



· Profesyonel alandaki yaratıcı çalışmalarda, başta oyuncu, yönetmen ve yazarlar olmak üzere sahne sanatlarının tüm üretim alanlarındakilere katkı sağlar.



· Yaratıcı drama liderleri için veya profesyonel anlamda oyunculuk ve sahneleme denemeleri düzleminde farklı yaklaşımlar için yeni olanaklar sunabilir.





* Atölye programı 10 Ekim 2018 – 10 Mart 2019 arasında uygulanır.