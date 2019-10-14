İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ezel Akay: Yeni jenerasyonda Türkiye aynı Amerika gibi oyuncu cenneti

Yedi Kocalı Hürmüz, Neredesin Firuze, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filmlerinin ünlü yönetmen, Ezel Akay, İstanbul Cihangir'de yer alan İstanbul Film Akademisi’nde 19 Ekim’den itibaren yönetmenlik eğitimleri verecek.



Akay, 5 ay sürecek yönetmenlik atölyesinin kapsamını şöyle anlattı:

“Esas olarak sinema yönetmenliği ve sinematografik hikaye anlatımındaki yeni teknikler, bu tekniklerin film dramatürjisine etkisi ve uygulamalarını deneyeceğiz. Sahne-kurgu-kadraj-kamera hareketi ve oyunculuğa etkileri açısından bir yönetmenin 'anlatısını' özgünleştirmenin yollarını arayacağız."

Bir filmin yapmanın evrensel bir dil olduğunu belirten Akay, “Dünyanın hangi ülkesinde yaşarsanız yaşayın film evrensel bir dili temsil eder. Herkesin bir hikayesi vardır ve bunu kendi dilinizle anlatırsanız herkesin ilgi göstereceği eşsiz bir yaratıya dönüşür” dedi.

