Ezel Akay'ın son filmi Osman 8’in afişi yayınlandı

Ezel Akay’ın yönettiği, yapımcılığını Rock filmin yaptığı, senaryosu Kemal Uçar’a ait olan 'Osman 8’in başrollerinde Tim Seyfi ve Begüm Birgören yer alıyor. Fantastik dünyasının tasarımında İlban Ertem imzası olan film Türkiye’de türünün ilk örneklerinden olma özelliğini taşıyor.



Fantastik, eğlenceli ve romantik bir film olan Osman 8, 18 Mart'ta vizyona giriyor. ‘Gerçek Bir Aile Filmi’ sloganı ile gün sayan film Türkiye ve Avrupa sinemalarında vizyonda olacak.



FİLMİN KONUSU



Osman 8, takıntılı bir kullanma kılavuzu yazarı. İnsan içine çıkmaktan korkan, eski konağında ‘ailesiyle’ yaşayan Osman bir gün portakal rengi ailesinden sıkılır ve yalnız eve çıkmaya karar verir. Tabii kim yaşamak ister 5 'canavar' ile? Ama güzel bir emlakçı evi satmaya gelince işler karışır. Acaba 5 canavar, bir sosyopat, bir canavarsavar güzelden aile mi çıkar, facia mı? Tamamen gerçek, bir o kadar da uydurma ve hayal!

