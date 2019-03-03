Organize İşler Sazan Sarmalı ve Alice Müzikali ile izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu Ezgi Mola, MAG dergisinin Mart 2019 sayısına kapak oldu.

Kariyeri ve kendisi ile ilgili merak edilenleri yanıtlayan oyuncu, hafızalarda yer eden canlandırdığı karakterler ile ilgili şunları söyledi: “Bu zamana kadar rol aldığım Soğuk Aydede, Celal ile Ceren, Kocan Kadar Konuş, Organize İşler hepsi ayrı tatlar. İyi ki bu işleri ben yapmışım yoksa çok hayıflanırdım.”

Alice Müzikali’nde canlandırdığı “Kraliçe” karakteri ile de büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu, “Kötü karakteri seyirciye sevdirebilmek çok keyifli. Gelen yorumlarda büyük beğeni aldığı yönünde” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili de tüm kadınlara mesajını ileten Ezgi Mola, “Şiddet ve taciz mağduru kadınların sessiz kalmamasını, konuşup bağırıp seslerini duyurarak güçlenmesini temenni ediyorum” dedi.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI'NIN KAMERA ARKASI