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Bu yıl ilk kez ulusal kategoride düzenlenecek olan !f Ulusal Yarışması’nın jüri ekibinin başkanlığını yapacak olan isim Ezel Akay oldu. Akay; bugüne dek Neredesin Firuze, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, Herşeyin Bittiği Yer, 7 Kocalı Hürmüz, F Tipi Film, Küçük Kara Balıklar gibi filmlerin yönetmenliğini üstlendi.



!f İstanbul'un yarışma kategorileri arasında !f Ulusal'ın yanı sıra Keş!f ve Türkiye'den Kısalar bölümleri bulunuyor. Keş!f kategorisi ilk ya da ikinci filmlerini çeken yönetmenleri ağırlayacak olup, Türkiye'den Kısalar kategorisi ise kısa metraj filmlere yer verecek. !f Ulusal kategorisiyle ise bulunduğumuz coğrafyanın filmlerini yarıştırıp, anlatılmayı bekleyen özgün öyküleri ve denenmeyi bekleyen yeni anlatı biçimlerini, dünyayla buluşturmak isteyen sinemacıları bir araya getirecek. Diğer yandan yarışma ve yarışma dışı film başvurularının 30 Haziran'a kadar uzatıldığı resmi olarak duyuruldu. Tüm bunlara ek olarak festival, !f Kült, !f Okul, !f Çocuk, !f Efsaneler, !f X, !f Jenerasyon gibi kategorilere de ev sahipliği yapacak.



!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, bu yıl 13-22 Eylül tarihleri arasında yapılacak.