Fadik Sevin Atasoy’un yazıp oynadığı, Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmenliğini yaptığı Muse-Bir Esin Perisi Davası oyunu ilk kez İstanbullu tiyatroseverlerle buluşacak. Tiyatro sezonunun açılışı sayılan 1 Ekim günü Zorlu PSM Stüdyo Sahnesi’nde sahnelenecek.



İNGİLİZLERDEN GEÇER NOT

Dokuz kez sahnelenme başarısı gösterdiği Edinburg Fringe Festivali’nde Türk Tiyatrosu’nu temsil eden oyun, Ada basınında da övgü aldı. ‘The List’ dergisi "Güçlü oyunculuk ve etkileyici bir fikir" derken, ’The Wee Review’ adlı dergi "Yazarı ve oyuncusu Fadik Sevin Atasoy’dan zeki bir metin ve anlatım" şeklinde övgü ile söz etti.

Tatbikat Sahnesi’nin prodüksiyonu olan müzikli oyun, 1-2 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM Stüdyo’da İstanbullu seyirciyle buluştuktan sonra yolculuğuna, İstanbul, Ankara ve yurt dışında devam edecek.



OYUNUN KONUSU

Sanat Gezegeni'nden dünyayaya gönderilmiş bir esin perisi olan "Muse" , Tolstoy, Shakespeare ve Leonardo Da Vinci’nin eserlerini yaratma süresinde onlara ilham vermek üzere görevlendirilmiştir. Lakin insan olma arzusu ile yanıp tutuşan Muse (esin perisi), ustaların kadın karakterlerin yarattıkları finalleri değiştirmeye çalışmış, bu nedenle ustalar tarafından Sanat Gezegeni'nin mahkemesine şikayet edilmiştir.

Oyun Muse'un mahkeme karşısında kendini savunması ile başlar. Muse'un en büyük arzusu insan olmak ve kendi eserini dünyaya bırakabileceği bir ustaya dönüşmektir. Acaba Muse'a “Bir şans daha“ verilecek midir?