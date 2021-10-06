Farklı kuşaklardan 7 sanatçı Contemporary İstanbul'da

Ahmet Yeşil, Şükrü Karakuş, Tuba Önder Demircioğlu, Feyzan Alasya, Nilüfer Yıldırım, Engin Beyaz, Yasemin Keltek’in daha önce sergilenmemiş 40 eseri ile Haliç Tersane İstanbul’da gerçekleşecek olan Contemporary İstanbul 16. edisyonuna katılıyor.



42. sanat yılını kutlayan deneyimli sanatçı Ahmet Yeşil 16. Contemporary İstanbul’a yeni ürettiği serilerle katılıyor.



Çok farklı teknikleri bir arada kullanabilen seramik sanatçılarından olan Tuba Önder Demircioğlu son derece kırılgan görünen ancak çok sağlam ve ustaca kullandığı porselen ve stoneware malzemelerle oluşturduğu yapıtlarında formların dengesini ve akışkanlığını gözler önüne sunuyor.



İspanya ‘da yaşayan ve üreten deneyimli sanatçı ve birçok kolektif projeye imza atan Şükrü Karakuş Neo-pop diyebileceğimiz bir estetikle kendi kültürünü evrensel bir dille anlatıyor.

Son yıllarda güçlü figürleriyle kendinden söz ettiren Feyzan Alasya ise Anima Corpus serisi ile eserlerini izleyicilerle buluşturacak.



New York'ta yaşayan ve üreten, figüratif ile soyut arasında geçişle ilerleyen genç sanatçı Nilüfer Yıldırım da sergide olacak.



16.Contemporary'de yer alacak sanatçı Engin Beyaz, son yıllarda saydam, renkli, pleksiglas ve asetat ile ürettiği kütüphaneyi andıran ve içlerinde çok sayıda kitabı anımsatan eserleriyle toplumun belleğini kimi zamanda kişisel belleğini izleyiciye aktarıyor.

Sanatçı Yasemin Keltek ise ahşap, tual, ayna v.s materyaller kullandığı eserleriyle sanatseverlerle buluşacak.