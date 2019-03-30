Arkeologlar, Antik Romalılar tarafından 'thermopolium' olarak adlandırılan ve ayak üstü yemek yenilen mekanlardan birini gün yüzüne çıkardı. İyi korunmuş fresklere sahip olan 'thermopolium'un 2 bin yıllık olduğunu tahmin ediliyor.

EVDE YEMEK PİŞİREMEYENLER KULLANIYORDU

Pompeii Antik kentin kuzeyindeki Regio V alanında yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan 'thermopolium', kentte yaşayanlar tarafından ayak üstü birşeyler yemek veya evlerinde nadiren yemek pişirme imkanı olan fakir insanlar tarafından bir şeyler atıştırmak ya da içmek için kullanılıyordu.

BALIK PEYNİR VE ŞARAP



Menülerinde ise tuzlu balık, pişmiş peynir, mercimek, ekmek ve baharatlı şarap bulunuyordu.



Pompeii Arkeolojik Alanı Direktörü Massimo Osanna, buluntuyu "Bankının üzerindeki fresklerle 2 bin yıllık bir thermopolium gün yüzüne çıktı" sözleriyle duyurdu.



Massimo Osanna kazı çalışmalarını Instagram hesabından paylaşıyor.

Antik kentin farklı yerlerinde 150 kadar thermopolium bulunuyor. Antik Roma'da bu tip mekanlara özellikle liman kentleri gibi hareketliliğin çok olduğu bölgelerde rastlanıyor.



Pompeii, MS.79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması nedeniyle kentte yaşayan 2 binden fazla insanla beraber lavlar altında kaldı. 1748 yılında arkeojik kazıların başladığı Pompeii Antik Kenti UNESCO'nun dünya mirası listesinde bulunuyor.